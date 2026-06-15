Jagdwaffe aus Pkw entwendet: Kriminalpolizei sucht Zeugen
KOLITZHEIM (OT LINDACH, LKR. SCHWEINFURT) – Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nach einem Diebstahl am Mittwochabend, bei dem unbekannte Täter gewaltsam eine Jagdbüchse aus einem abgestellten Fahrzeug entwendeten.
Tathergang
Ein Jäger hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend in der Verlängerung der Lindenstraße an einem Feldweg abgestellt, um seinem Reviergang nachzugehen. Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Innenraum des Wagens und entwendeten eine Jagdbüchse des Typs Mauser 98.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei
Die Ermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Gesucht werden Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten:
-
Wer hat am Mittwochabend im Bereich der Verlängerung der Lindenstraße oder auf den dortigen Feldwegen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?
-
Wer hat im fraglichen Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht?
-
Wer kann Hinweise zum Verbleib der entwendeten Waffe geben?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer (09721) 202-1866 entgegen.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!