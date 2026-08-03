Jaguar in Bahnhofstraße Zeil mutwillig beschädigt – Polizei sucht Zeugen

ZEIL A. MAIN, LKR. HASSBERGE – Nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten Jaguar am Freitagabend bittet die Polizei Haßfurt um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Mann soll den Lack des Fahrzeugs mutwillig beschädigt haben.

Ein Anwohner beobachtete gegen 18 Uhr einen Mann dabei, wie er einen roten Jaguar in der Bahnhofstraße offenbar vorsätzlich beschädigte. Der Zeuge informierte umgehend den Fahrzeughalter. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der gesuchte Mann wird als etwa 180 Zentimeter groß und hager beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein grünes T-Shirt.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.