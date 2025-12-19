Jahresausklang beim Verein Nationalpark Steigerwald e.V.
UNTERSTEINBACH – Der gemeinnützige Verein Nationalpark Steigerwald e.V. hat seine Jahresabschlussfeier 2025 traditionell im Gasthof „Hirschenbräu“ in Untersteinbach abgehalten. Die Mitglieder und Freunde des Vereins nutzten die Gelegenheit, das Jahr in besinnlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen und sich über die Arbeit des Vereins auszutauschen.
Die Weihnachtsfeier bot den rund $1500$ Mitgliedern und Gästen bei leckerem Essen und angeregten Gesprächen die Gelegenheit, das vergangene Jahr anhand einer eindrucksvollen Videopräsentation Revue passieren zu lassen und sich auf die künftigen Herausforderungen einzustimmen. Für die musikalische Untermalung sorgte der Gitarrist und Sänger Reinhard Sures.
Ansprache des Vorstands
Vereinsvorstand Florian Tully betonte in seiner Rede die Bedeutung des Engagements: „Die Weihnachtsfeier ist immer ein besonderer Höhepunkt im Vereinsjahr. Hier können wir gemeinsam feiern, uns austauschen und uns bei unseren Mitgliedern für ihre Unterstützung bedanken.“
Er appellierte an die Anwesenden, aktiv für den Natur- und Artenschutz einzutreten: „Wir alle können etwas für den Natur- und Artenschutz tun. Um etwas zu bewahren, braucht es aktiven Einsatz und Anstrengung. So kann es uns gelingen, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.“
Tully dankte allen Aktiven für ihren Einsatz und den Mitgliedern für ihre Treue. Sein besonderer Dank galt den anwesenden Gästen aus Politik, Kirchen und Partnerverbänden, deren starke Unterstützung dem Verein „immensen Rückhalt“ gebe.
