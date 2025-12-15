Jahresbericht 2024 des Uniklinikums Würzburg erschienen

WÜRZBURG – Die Zahl der am Uniklinikum Würzburg versorgten Patientinnen und Patienten erreichte im vergangenen Jahr erneut einen historischen Rekordwert. Diese und viele weitere Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse präsentiert der jetzt erschienene Jahresbericht 2024 des unterfränkischen Krankenhauses der Maximalversorgung.

Der Jahresbericht 2024 des Uniklinikums Würzburg (UKW) erzählt eine Erfolgsgeschichte. So wurden dort im vergangenen Jahr über 75.000 Menschen voll- und teilstationär behandelt, während fast 310.000 Patientinnen und Patienten ambulant versorgt wurden. Diese Zahlen stellen einen erneuten Rekordwert in der Historie des Großkrankenhauses dar. Ermöglicht wurde die Höchstleistung von über 8.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was die Position des UKW als größter Arbeitgeber Unterfrankens bestätigt.

Neben diesen und weiteren Kennzahlen bietet die 76-seitige Publikation einen Überblick über letztjährige Ereignisse, Leistungen und Erfolge in Forschung, Lehre und Patientenversorgung. Beispielsweise schildert das Topthema, mit welchen Projekten und Maßnahmen sich das UKW für mehr Nachhaltigkeit im Krankenhausbetrieb engagiert.

Der Jahresbericht ist online als PDF verfügbar und kann als Webreader-Version durchgeblättert werden unter www.ukw.de, Rubrik „Über das UKW“.