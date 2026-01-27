Jahresbilanz 2025 – Arbeitsunfälle in Unterfranken: Zwei tödliche Unfälle im Jahr 2025
WÜRZBURG – Die Zahl der polizeilich gemeldeten Arbeitsunfälle in Unterfranken ist im Jahr 2025 auf den niedrigsten Stand der letzten fünf Jahre gesunken. Insgesamt wurden der Gewerbeaufsicht 148 Fälle gemeldet, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (227 Meldungen) darstellt. Dennoch überschatteten zwei tragische Unfälle mit tödlichem Ausgang im Landkreis Schweinfurt und in Aschaffenburg die Statistik, was Regierungspräsidentin Dr. Susanne Weizendörfer zum Anlass nahm, vor Nachlässigkeiten beim Arbeitsschutz zu warnen.
Bei den tödlichen Vorfällen handelte es sich um eine Reinigungskraft, die auf einem Recycling-Hof von einem LKW erfasst wurde, sowie um einen Wartungsmitarbeiter, der in einem Sägewerk aus fünf Metern Höhe verunfallte. Laut Gewerbeaufsicht resultieren solch schwere Unfälle häufig aus einer mangelhaften Gefährdungsbeurteilung oder dem bewussten Ignorieren sicherer Arbeitsweisen zugunsten von Zeitersparnis. Zudem führt ein gewisser „Gewöhnungseffekt“ im Arbeitsalltag oft dazu, dass die notwendige Achtsamkeit im Umgang mit Gefahrenquellen nachlässt.
An der Untersuchung solcher Ereignisse sind stets mehrere Akteure beteiligt: Während die Berufsgenossenschaften den Hergang für die Versicherung prüfen und die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermittelt, ordnet die Gewerbeaufsicht als staatliche Behörde notwendige Sicherheitsmaßnahmen im Betrieb an. Die Behörde betont, dass neben den physischen Opfern auch Zeugen und Kollegen aufgrund traumatischer Erlebnisse als „Mitverletzte“ betrachtet werden müssen.
Langfristig zeigt der Trend jedoch nach oben: In den letzten 40 Jahren hat sich die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in Deutschland mehr als halbiert. Dies ist vor allem auf strengere Gesetze, eine bessere Präventionsarbeit und optimierte Rettungsketten zurückzuführen. Dennoch bleibe der Arbeitsschutz laut Dr. Weizendörfer eine Daueraufgabe, die tägliche Wachsamkeit erfordere, damit die positiven Zahlen kein Zufallsprodukt bleiben, sondern durch konsequente Sicherheitskultur verstetigt werden.
