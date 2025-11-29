Auto IU

Jahreshauptversammlung beim VdK Ortsverband Euerbach-Kützberg

Michael Koch, VdK-Kreisvorsitzender Michael Schwarz, Hermine Madinger, OV-Vorsitzender Jochen Kraft, Peter Fischer, Christa Veeth, 2. Bürgermeisterin Gabi Jakob. - Foto: Claudia Kraft
EUERBACH-KÜTZBERG – Der VdK-Ortsverband Euerbach-Kützberg hielt am 19. Oktober 2024 seine Jahreshauptversammlung im Sportheim in Euerbach ab. Der Vorsitzende Jochen Kraft berichtete von einer positiven Mitgliederentwicklung, bei der man sich der 400er-Marke nähere. Er kündigte an, künftig keine Tagesfahrten mehr anzubieten, sondern stattdessen mehr inhaltliche Veranstaltungen vor Ort zu planen.

Jochen Kraft gab in seinem Rechenschaftsbericht eine Rückschau auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres:

Für das kommende Jahr ist eine fünftägige Reise in den Bregenzer Wald geplant.

Kraft kritisierte die komplizierten Budgetvorgaben des Landesverbands, die die Arbeit der Ortsverbände und die Betreuung der Mitglieder erschwerten. Er erläuterte zudem die neuen Vorgaben der Ehrungsordnung, wonach künftig für 15 Jahre, 25 Jahre und ab 30 Jahren alle 10 Jahre geehrt werden soll. Der Vorstand entschied, für den Übergang in diesem Jahr nochmals 10-jährige Mitgliedschaften in eigener Regie zu ehren.

Nach dem Kassenbericht von Birgit Hirt folgten Grußworte der 2. Bürgermeisterin der Gemeinde Euerbach, Gabi Jakob, und des VdK-Kreisvorsitzenden Michael Schwarz.

Ehrungen

Für ihre treue Mitgliedschaft wurden folgende Personen durch Jochen Kraft und Michael Schwarz geehrt:

  • 10 Jahre: Christa Veeth und Michael Koch

  • 20 Jahre: Hermine Madinger

  • 25 Jahre: Peter Fischer

Die Urkunden für die nicht anwesenden zu Ehrenden werden durch die Vorstandsmitglieder persönlich überbracht.

