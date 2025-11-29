Jahreshauptversammlung beim VdK Ortsverband Euerbach-Kützberg
EUERBACH-KÜTZBERG – Der VdK-Ortsverband Euerbach-Kützberg hielt am 19. Oktober 2024 seine Jahreshauptversammlung im Sportheim in Euerbach ab. Der Vorsitzende Jochen Kraft berichtete von einer positiven Mitgliederentwicklung, bei der man sich der 400er-Marke nähere. Er kündigte an, künftig keine Tagesfahrten mehr anzubieten, sondern stattdessen mehr inhaltliche Veranstaltungen vor Ort zu planen.
Jochen Kraft gab in seinem Rechenschaftsbericht eine Rückschau auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres:
Weihnachtsfeier: Die letztjährige Weihnachtsfeier fand großen Anklang und war sehr gut besucht.
Aktivitäten: Die Theaterfahrt nach Burgpreppach unter der Regie von Hermine Madinger verlief gut. Die geplante Osterbrunnenfahrt musste mangels Beteiligung abgesagt werden.
Fünf-Tagesfahrt: Die Reise in den Bayerischen Wald wurde gut angenommen und habe den Teilnehmenden gefallen. Kraft dankte hier den Reiseleitern Ehrenfried Reith und Herbert Graf.
Tagesfahrt: Die Tagesfahrt nach Coburg war zwar schön, wird aber künftig aufgrund nicht mehr ausreichender Nachfrage nicht mehr angeboten.
Für das kommende Jahr ist eine fünftägige Reise in den Bregenzer Wald geplant.
Kraft kritisierte die komplizierten Budgetvorgaben des Landesverbands, die die Arbeit der Ortsverbände und die Betreuung der Mitglieder erschwerten. Er erläuterte zudem die neuen Vorgaben der Ehrungsordnung, wonach künftig für 15 Jahre, 25 Jahre und ab 30 Jahren alle 10 Jahre geehrt werden soll. Der Vorstand entschied, für den Übergang in diesem Jahr nochmals 10-jährige Mitgliedschaften in eigener Regie zu ehren.
Nach dem Kassenbericht von Birgit Hirt folgten Grußworte der 2. Bürgermeisterin der Gemeinde Euerbach, Gabi Jakob, und des VdK-Kreisvorsitzenden Michael Schwarz.
Ehrungen
Für ihre treue Mitgliedschaft wurden folgende Personen durch Jochen Kraft und Michael Schwarz geehrt:
10 Jahre: Christa Veeth und Michael Koch
20 Jahre: Hermine Madinger
25 Jahre: Peter Fischer
Die Urkunden für die nicht anwesenden zu Ehrenden werden durch die Vorstandsmitglieder persönlich überbracht.
