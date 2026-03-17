Jahreshauptversammlung in Eltmann: Gartenbau-Kreisverband lädt ein
ELTMANN IM LANDKREIS HASSBERGE – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge e.V. hält am Freitag, den 20. März 2026, seine ordentliche Jahreshauptversammlung ab. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr im Katholischen Pfarrsaal in Eltmann und bietet neben Berichten aus dem Verbandsleben einen hochkarätigen Fachvortrag des Staudenexperten Till Hofmann.
Ein besonderer Schwerpunkt des Abends liegt auf der Anerkennung engagierter Vereine. So wird der OGV Maroldsweisach als „Verein des Jahres“ geehrt. Zudem erhalten 16 Vereine finanzielle Zuschüsse für ihre erfolgreiche Teilnahme am Kinderwettbewerb „Kinder nachhaltig für die Natur begeistern!“. Auch die Leistungen im Landeswettbewerb „Streuobst bunt und lebendig“ der Vereine aus Goßmannsdorf, Ermershausen und Unterschwappach werden gewürdigt.
Vorschau auf das Gartenjahr 2026:
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Jubiläum: Das Jahr steht im Zeichen des „Kirschenbarons“ Christian Truchseß von Wetzhausen. Passend dazu wurde die Süßkirsche zur „Pflanze des Jahres“ gekürt. Das Programm umfasst Blütenwanderungen, Fachvorträge und einen Kabarettabend im Schlossgarten Wetzhausen.
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Seminare & Exkursionen: Geplant sind unter anderem ein Lehmbackofen-Bau-Kurs in Neubrunn (18. Juli), die Gartenstudienreise ins Ammerland sowie Module zur Vermittlung von Grundwissen im Gemüse- und Obstbau.
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Aktionstage: Der „Tag der offenen Gartentüre“ findet am 14. Juni in Hofheim statt. Im Herbst folgen eine Streuobst-Exkursion in Hohnhausen (26. September) und das Eberner Apfelfest (11. Oktober).
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Förderungen: Der Kreisverband unterstützt die Pflanzung von Haus- und Hofbäumen (Anträge bis 30. Juni) sowie die Anlage von Blühflächen mit speziellen Saatgutmischungen wie dem „Veitshöchheimer Farbenmix“.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine sind herzlich eingeladen, sich über die vielfältigen Aktivitäten und Wettbewerbe zu informieren. Anmeldungen zum Wettbewerb „Natur im Garten“ sind noch bis zum 31. Mai möglich.
Informationen und Anträge:
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