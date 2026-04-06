Jahreshauptversammlung in Hambach: Neuer Vorstand und Bilanz der Hilfe beim Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Hambach e.V.
HAMBACH – Der Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Hambach e.V. blickte bei seiner Jahreshauptversammlung am 20. März 2026 im Gasthaus Hühnernest auf ein erfolgreiches und emotionales Jahr zurück. Neben der Neuwahl der gesamten Vorstandschaft stand die beeindruckende Bilanz der direkten Familienhilfe im Mittelpunkt.
Im Jahr 2025 konnte der Verein betroffene Familien und Institutionen mit einer Gesamtsumme von über 31.500 Euro unterstützen. Ein Großteil dieser Mittel floss direkt in die Einzelfallhilfe: Sechs Familien wurden monatlich finanziell begleitet, während zwei weitere Familien durch gezielte Einmalzahlungen entlastet wurden. Allein für diese direkte Unterstützung wendete der Verein mehr als 14.500 Euro auf.
Unterstützung für Forschung und Kliniken
Zusätzlich zur individuellen Hilfe engagierte sich der Verein im vergangenen Jahr auch auf institutioneller Ebene:
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10.000 Euro wurden an die Universitätsklinik Würzburg zur Förderung der Forschung übergeben.
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4.000 Euro gingen an das Ronald McDonald Haus in Erlangen.
Ermöglicht wurde diese Unterstützung durch eine Spendensumme von über 32.000 Euro, die unter anderem durch Benefizkonzerte – wie dem des Heeresmusikkorps Veitshöchheim – sowie zahlreiche private und unternehmerische Initiativen zusammenkam.
Generationswechsel im Vorstand
Ein zentraler Punkt der Versammlung waren die unter der Leitung von Franz Geus durchgeführten Neuwahlen. Hierbei wurde ein komplett neues Führungsteam einstimmig gewählt:
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1. Vorsitzende: Jana Lutz
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2. Vorsitzende: Eva-Maria Reinhart-Sulm
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Kassenführung: Romy Kanngießer
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Schriftführerin: Verena Seel
Die Vorstandschaft wird durch die Beisitzer Michael Zehe, Holger Schmitt, Ramona Ziegler, Timo Menschner, Annemarie Lutz, Michael Pausch und Ute Kress vervollständigt. Der scheidende Vorsitzende Christian Lutz betonte, dass der Verein auch künftig als Ergänzung zu staatlichen Leistungen dort einspringen werde, wo unbürokratische Hilfe nötig ist.
Ehrungen und Abschiede
Im Rahmen der Versammlung wurden langjährige Mitglieder für ihre 25-jährige Treue ausgezeichnet: Ute Kress, Antonia Hammerl, Walter Hammerl und Ingrid Lueger. Ein besonderer Dank galt zudem den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern, allen voran Otto Metzger, der nach 22 Jahren als Schriftführer verabschiedet wurde.
Der Verein bittet auch weiterhin darum, krebs- und schwerkranke Kinder zu melden, um gezielte Unterstützung anbieten zu können. Interessierte können dem Verein beitreten, wobei die Höhe des Mitgliedsbeitrags im eigenen Ermessen liegt.
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