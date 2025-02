Jahresprogramm 2025 der Wildparkfreunde: Spannende Ausflüge und gesellige Veranstaltungen

SCHWEINFURT – Die Freunde des Wildparks blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2025 und laden Mitglieder sowie Interessierte herzlich zu zahlreichen Veranstaltungen und Ausflügen ein. Das frisch verabschiedete Jahresprogramm bietet eine vielfältige Mischung aus traditionellen Festen, geselligen Wanderungen und spannenden Ausflügen. Besonders hervorzuheben sind die Fahrten, die einige Höhepunkte bereithalten.

Der Startschuss fällt am Ostersonntag mit der beliebten Ostereiersuche im Wildpark. Familien und Kinder können sich auf einen fröhlichen Nachmittag freuen. Am Maifeiertag lädt die traditionelle Maiwanderung zu einem gemeinsamen Ausflug ein. Ein erstes Highlight der Ausflugssaison bietet die Tagesfahrt am Samstag, den 24. Mai, in den Tiergarten Straubing.

Ein besonderes Augenmerk liegt 2025 auf zwei Fahrten, die politisch und kulturell Interessierte begeistern werden:

Am Mittwoch, den 30. Juli, führt eine Tagesfahrt in den Bayerischen Landtag nach München. Hier bietet sich die Gelegenheit, Einblicke in die politische Arbeit des Freistaates zu gewinnen und Abgeordnete persönlich zu treffen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Mehrtagesfahrt vom 3. bis 5. Oktober nach Sachsen. Auf dem Programm stehen der Besuch der zoologischen Einrichtungen in Leipzig und Dresden sowie die Besichtigung des Welterbes Dresden mit der berühmten Frauenkirche und der Semperoper. Diese Reise verspricht unvergessliche Eindrücke und gesellige Stunden.

Zum Jahresausklang laden die Wildparkfreunde am Samstag, den 29. November, zum Adventsausflug nach Bad Wimpfen ein, bevor die stimmungsvolle Waldweihnacht am dritten Advent den Abschluss bildet. Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen sind auf Aushängen, der Internetseite und den sozialen Kanälen verfügbar. Die Wildparkfreunde freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und ein gemeinsames, erlebnisreiches Jahr 2025.

Kontakt, Anmeldung und weitere Informationen:

Freunde des Wildparks Schweinfurt e.V.

Vorsitzender: Florian Dittert

Telefon: +49 160 978 479 68

E-Mail: info@wildparkfreunde-schweinfurt.de