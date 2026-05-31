Jahrzehnte im Dienst der Mitmenschen: Landrat Florian Töpper zeichnet acht BRK-Ehrenamtliche aus
LANDKREIS SCHWEINFURT – Sie sind zur Stelle, wenn Menschen in Not sind, opfern unzählige Stunden ihrer Freizeit und bilden das unersetzliche Rückgrat des Rettungs- und Sanitätswesens: Acht Männer und Frauen aus dem Landkreis Schweinfurt sind im Rahmen einer feierlichen Stunde im Landratsamt für ihr langjähriges Engagement beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ausgezeichnet worden.
Landrat Florian Töpper händigte den Geehrten die staatlichen Auszeichnungen im Auftrag des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann aus. Gewürdigt wurde dabei ein aktiver Dienst von 25, 40 oder sogar stolzen 50 Jahren.
Unverzichtbare Stütze für die Gesellschaft
Zusammen mit BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer und den jeweiligen Fachbereichsleitern fand Landrat Töpper deutliche Worte des Dankes für die jahrzehntelange, unentgeltliche Arbeit. Das Aufgabenspektrum der Ausgezeichneten reicht von der klassischen Ersten Hilfe über Betreuungs- und Verpflegungsdienste bis hin zur Unterstützung im Katastrophenschutz und dem Blutspendedienst.
„Ohne die Ehrenamtlichen, ohne Menschen wie Sie wäre das leistbare Aufgabenspektrum zwangsläufig weitaus geringer. Vielerlei Aufgaben könnten mangels personeller Ressourcen schlichtweg nicht übernommen werden“, hob der Landrat hervor und betonte, dass das Ehrenamt eine tragende Säule des gesellschaftlichen Zusammenlebens im Landkreis sei.
Die Geehrten im Überblick
Die staatlichen Ehrenzeichen und Urkunden spiegeln eine beeindruckende Lebensleistung im Dienste der Allgemeinheit wider:
25 Jahre aktiver Dienst (Ehrenzeichen in Silber)
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Dominik Firsching (Sennfeld)
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Lisa-Maria Ludwig (Sennfeld)
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Tobias Teichmann (Hambach)
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Karl-Heinz Fleischer (Gochsheim)
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Sven Holzheid (Kützberg)
40 Jahre aktiver Dienst (Ehrenzeichen in Gold)
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Parwies Klingele (Dittelbrunn)
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Ernst Greb (Dingolshausen)
50 Jahre aktiver Dienst (Großes Ehrenzeichen)
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Herbert Steindorf (Astheim) – Für ein halbes Jahrhundert unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz im Zeichen der Menschlichkeit erhielt er die höchste Auszeichnung des Abends.
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