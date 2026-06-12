Jan Morshäuser komplettiert Torwartteam des 1. FC Schweinfurt 1905
SCHWEINFURT – Der Regionalligist 1. FC Schweinfurt 1905 setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs: Torhüter Jan Morshäuser rückt aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft auf. Der 18-Jährige ist damit das letzte Puzzlestück für das neue Torhüter-Gespann der „Schnüdel“.
Das neue Torwartteam
Mit dem Aufstieg von Morshäuser ist das Team um Torwart-Trainer Norbert Kleider für die kommende Saison komplett. Neben dem Eigengewächs gehören künftig auch Julian Brätz (zuvor TSV Aubstadt) und Jan Mottl (zuvor SpVgg Ansbach) zum Aufgebot.
Strategie des Vereins
Cheftrainer Jan Gernlein betonte, dass die Entscheidung für Morshäuser als dritten Torhüter bewusst auf ein Talent aus der eigenen U19 fiel, um dessen Entwicklung gezielt zu fördern. Kaderplaner Jürgen Hein erläuterte die Verzahnung der Bereiche: „Jan wird regelmäßig an den Trainingseinheiten der ersten Mannschaft teilnehmen und gleichzeitig weiterhin Spielpraxis in der U19 sammeln. Wir freuen uns, einem Eigengewächs den nächsten Schritt zu ermöglichen und die Verbindung zwischen Jugend- und Herrenbereich weiter zu stärken.“
Jan Morshäuser blickt der neuen Herausforderung optimistisch entgegen und hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl persönlich zu lernen als auch die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen.
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