Janja Wirsing aus Wülfershausen ist Bayerns schnellste Bäckerin
WÜLFERSHAUSEN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Die 19-jährige Janja Wirsing hat am Donnerstag, den 5. März 2026, den Wettbewerb „Bayerns schnellster Bäcker“ auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München gewonnen. Die Nachwuchsbäckerin aus Unterfranken setzte sich gegen vier Mitbewerber aus dem gesamten Freistaat durch und überzeugte die Jury sowohl durch ihr Tempo als auch durch die handwerkliche Präzision.
In dem vom Landesinnungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk ausgetragenen Entscheid musste Janja Wirsing fünf praktische Aufgaben bewältigen. Mit viel Geschick fertigte sie unter anderem jeweils 25 Brezen, Mohnzöpfle und Knopfsemmeln sowie drei mehrstrangige Zöpfe an. Neben der benötigten Zeit floss auch die Form und Qualität der Teiglinge in die Bewertung ein, wobei die 19-Jährige als Punktbeste hervorging.
Janja Wirsing hat ihre Ausbildung in der Bäckerei Amthor in Waltershausen erst vor Kurzem abgeschlossen und besucht aktuell die Meisterschule. Mit ihrem Erfolg möchte sie auf die spannenden Karrieremöglichkeiten im Bäckerhandwerk aufmerksam machen. Für ihren Sieg erhielt sie ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, das sie für ihre weitere berufliche Qualifikation einsetzen kann.
