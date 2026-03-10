Auto IU

Janja Wirsing aus Wülfershausen ist Bayerns schnellste Bäckerin

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026
Janja Wirsing aus Wülfershausen ist Bayerns schnellste Bäckerin
Foto: Peter Plettenberg/GHM Kommunikation
Sparkasse

WÜLFERSHAUSEN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Die 19-jährige Janja Wirsing hat am Donnerstag, den 5. März 2026, den Wettbewerb „Bayerns schnellster Bäcker“ auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München gewonnen. Die Nachwuchsbäckerin aus Unterfranken setzte sich gegen vier Mitbewerber aus dem gesamten Freistaat durch und überzeugte die Jury sowohl durch ihr Tempo als auch durch die handwerkliche Präzision.

In dem vom Landesinnungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk ausgetragenen Entscheid musste Janja Wirsing fünf praktische Aufgaben bewältigen. Mit viel Geschick fertigte sie unter anderem jeweils 25 Brezen, Mohnzöpfle und Knopfsemmeln sowie drei mehrstrangige Zöpfe an. Neben der benötigten Zeit floss auch die Form und Qualität der Teiglinge in die Bewertung ein, wobei die 19-Jährige als Punktbeste hervorging.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Janja Wirsing hat ihre Ausbildung in der Bäckerei Amthor in Waltershausen erst vor Kurzem abgeschlossen und besucht aktuell die Meisterschule. Mit ihrem Erfolg möchte sie auf die spannenden Karrieremöglichkeiten im Bäckerhandwerk aufmerksam machen. Für ihren Sieg erhielt sie ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, das sie für ihre weitere berufliche Qualifikation einsetzen kann.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026

Mehr

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

10. März 2026
Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

10. März 2026
100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

10. März 2026
Neue Sitzbänke für Gochsheim und Weyer

Neue Sitzbänke für Gochsheim und Weyer

10. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)