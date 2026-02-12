Auto IU

Jazz in Bismarck’s Basement Bad Kissingen: Allotria Jazz Band aus München

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Jazz in Bismarck's Basement Bad Kissingen: Allotria Jazz Band aus München
Allotria Jazz Band - Foto: Harry Stahl
BAD KISSINGEN – Die international renommierte Allotria Jazz Band tritt am 20. Februar 2026 im beliebten Jazzkeller in der Oberen Saline auf. Ab 20:00 Uhr dürfen sich Jazzfreunde auf klassischen Swing und Dixieland der Spitzenklasse freuen, dargeboten von einer der profiliertesten Gruppen der deutschen Jazzszene.

Die 1969 gegründete Band überzeugt durch ihren unverwechselbaren Sound, der durch sieben exzellente Solisten und einen vierstimmigen Bläsersatz geprägt wird. Mit über 30 Tourneen durch die USA und Kanada gilt das Ensemble als einer der erfolgreichsten deutschen Exporte in Sachen „Klassischer Jazz“.

In der Besetzung mit Rainer Sander, Colin T. Dawson und weiteren herausragenden Musikern verspricht der Abend musikalische Perfektion und Spielfreude. Neben dem Konzerterlebnis im Basement sorgt eine Bewirtschaftung im Foyer für das leibliche Wohl der Gäste.

Tickets sind für 25 € (ermäßigt 10 € für Schüler, Studenten und Azubis) im Vorverkauf in der Tourist-Information am Kurgarten oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag zusammen mit dem Einlass ab 19:00 Uhr; feste Platzreservierungen gibt es nicht.

