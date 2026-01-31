Jazz in Bismarck’s-Basement Bad Kissingen – Armstrong’s Ambassadors
BAD KISSINGEN – Mit einem hochkarätigen Auftakt startet der Jazzkeller „Bismarck’s Basement“ am Freitag, den 6. Februar 2026, in die neue Spielzeit. Unter dem Titel „Armstrong’s Ambassadors“ präsentiert der Pianist Simon Holliday und seine Freiburger Formation eine leidenschaftliche Hommage an Louis Armstrong und seine legendären „All Stars“. Das Konzert im Museum Obere Saline beginnt um 20:00 Uhr und verspricht eine Reise durch die goldene Ära des traditionellen Jazz.
Die Armstrong’s Ambassadors setzen sich aus einigen der profiliertesten Jazzmusiker Europas zusammen, die sich dem musikalischen Erbe der 1940er bis 1960er Jahre verschrieben haben. Anstatt das Original starr zu kopieren, legt das Sextett den Fokus auf die Energie und die stilistischen Markenzeichen, die Welthits wie „Hello Dolly“ oder „What A Wonderful World“ unsterblich machten. Mit großer Spielfreude transportiert die Band den Geist der historischen Vorbilder in die Gegenwart und nutzt das besondere Ambiente des Kellers für eine authentische Performance.
Bereits zwei Wochen später folgt das nächste Highlight im Programm von Bismarck’s Basement. Am 20. Februar 2026 gastiert die international renommierte Allotria Jazz Band aus München in der Oberen Saline. Karten für die Konzerte sind an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich. Das Museum empfiehlt aufgrund der begrenzten Kapazitäten im Jazzkeller eine frühzeitige Reservierung.
