Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel
BASTHEIM IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Am Samstag, den 07. März 2026, verwandelt sich der historische Festsaal des Klosters Wechterswinkel in eine Bühne für internationalen Jazz der Extraklasse. Das renommierte Trio „Random/Control“ rund um den Pianisten David Helbock trifft um 19:30 Uhr auf die preisgekrönte Sängerin Fola Dada, um dem Publikum ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis zu bieten.
Das Trio aus Vorarlberg ist für seine beeindruckende Instrumentenvielfalt bekannt: Nur drei Musiker beherrschen gemeinsam weit über 20 Instrumente, von Saxophonen und Sousaphon bis hin zu Alphorn und Beatbox. In ihrem neuen Programm präsentiert die Formation Vertonungen berühmter Gedichte von Autoren wie William Blake und Emily Dickinson. Unterstützung erhalten sie dabei von Fola Dada, die 2022 mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurde und bereits an der Seite von Götz Alsmann das regionale Publikum begeisterte.
Karten für diesen besonderen Abend sind bei der Rhön GmbH in Bad Neustadt sowie direkt im Kloster Wechterswinkel erhältlich. Zudem besteht die Möglichkeit, Tickets online zu erwerben unter
Weitere Informationen zu den Vorverkaufsstellen sind telefonisch unter 09771/687606-0 oder 09773/897262 abrufbar.
