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Je oller, desto doller? 74-Jähriger ist verantwortlich für Serie von Einbrüchen

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
Je oller, desto doller? 74-Jähriger ist verantwortlich für Serie von Einbrüchen
Symbolfoto: 2fly4
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MAINFRANKEN – Durch akribische Ermittlungsarbeit und eine enge Kooperation zwischen der Kriminalpolizei Würzburg und dem Polizeipräsidium Heilbronn konnte eine langjährige Einbruchserie aufgeklärt werden. Ein 74-jähriger Tatverdächtiger befindet sich bereits seit Februar in Haft.

Dank einer sorgfältigen Spurensicherung an zahlreichen Tatorten können dem Mann mindestens 17 Einbrüche im Raum Mainfranken zur Last gelegt werden. Die Taten ereigneten sich in einem Zeitraum von neun Jahren zwischen 2016 und 2025. Der Tatverdächtige soll unter anderem in folgenden Städten in Wohnungen und Wohnhäuser eingedrungen sein:

Festnahme und weitere Ermittlungen

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Die Festnahme des 74-Jährigen erfolgte bereits im Februar in Kitzingen durch Beamte aus Heilbronn und Würzburg. Der Mann muss sich nun in allen nachgewiesenen Fällen strafrechtlich verantworten.

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Die Ermittlungen der unterfränkischen Polizei sind damit jedoch noch nicht abgeschlossen: Aktuell prüfen die Beamten, ob der Tatverdächtige für weitere, bislang ungeklärte Einbrüche in der Region als Täter infrage kommt.

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