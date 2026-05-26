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Jeder kann helfen: Johanniter bieten Erste-Hilfe- und Brandschutzkurse in Unterfranken an

26. Mai 2026Letztes Update 26. Mai 2026
Jeder kann helfen: Johanniter bieten Erste-Hilfe- und Brandschutzkurse in Unterfranken an
Bild von succo auf Pixabay
Keiler Helles

UNTERFRANKEN – Schnelle Hilfe im Ernstfall kann Leben retten. Um das nötige Wissen praxisnah zu vermitteln, bietet die Johanniter-Unfall-Hilfe im Mai und Juni 2026 insgesamt fünf Ausbildungstermine an verschiedenen Standorten in Unterfranken an. Das Angebot richtet sich an Führerscheinanwärter, betriebliche Ersthelfer, Eltern sowie alle, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten.

Die Kurse decken unterschiedliche Schwerpunkte ab – von der klassischen Erste-Hilfe-Ausbildung bis hin zum spezialisierten Brandschutzhelfer-Lehrgang.

Die Termine und Standorte im Überblick:

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Da die Teilnehmerplätze für die jeweiligen Lehrgänge begrenzt sind, wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen. Die Johanniter bieten hierfür verschiedene Kontaktwege an:

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