Jeder kann helfen: Johanniter bieten Erste-Hilfe- und Brandschutzkurse in Unterfranken an
UNTERFRANKEN – Schnelle Hilfe im Ernstfall kann Leben retten. Um das nötige Wissen praxisnah zu vermitteln, bietet die Johanniter-Unfall-Hilfe im Mai und Juni 2026 insgesamt fünf Ausbildungstermine an verschiedenen Standorten in Unterfranken an. Das Angebot richtet sich an Führerscheinanwärter, betriebliche Ersthelfer, Eltern sowie alle, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten.
Die Kurse decken unterschiedliche Schwerpunkte ab – von der klassischen Erste-Hilfe-Ausbildung bis hin zum spezialisierten Brandschutzhelfer-Lehrgang.
Die Termine und Standorte im Überblick:
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Miltenberg: Samstag, 30. Mai 2026 (9:00 – 16:30 Uhr)
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Kurs: Erste-Hilfe-Ausbildung
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Ort: Johanniter Miltenberg, Arnouviller Ring 3, 63897 Miltenberg
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Marktheidenfeld: Montag, 8. Juni 2026 (8:00 – 15:30 Uhr)
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Kurs: Erste-Hilfe-Ausbildung
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Ort: Lehmgrubenstraße 18, 97828 Marktheidenfeld
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Schweinfurt (Termin 1): Mittwoch, 10. Juni 2026 (8:00 – 15:30 Uhr)
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Kurs: Erste-Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen (speziell für Erzieher, Lehrer und Eltern)
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Ort: Johanniter Schweinfurt, Am Unteren Marienbach 10, 97421 Schweinfurt
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Schweinfurt (Termin 2): Donnerstag, 11. Juni 2026 (Uhrzeit auf Anfrage)
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Kurs: Brandschutzhelfer-Lehrgang
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Ort: Johanniter Schweinfurt, Am Unteren Marienbach 10, 97421 Schweinfurt
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Bad Kissingen: Samstag, 13. Juni 2026 (9:00 – 16:30 Uhr)
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Kurs: Erste-Hilfe-Ausbildung
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Ort: Steinstraße 2, 97688 Bad Kissingen
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Jetzt anmelden und Platz sichern
Da die Teilnehmerplätze für die jeweiligen Lehrgänge begrenzt sind, wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen. Die Johanniter bieten hierfür verschiedene Kontaktwege an:
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Telefon (kostenfrei): 0800 0 19 15 15 16
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Online-Buchung: www.johanniter-kurse.de
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