Jeep Grand Cherokee gestohlen – Wer kann Hinweise geben?
RECHTENBACH – Zwischen dem 5. und 12. September 2025 wurde in Rechtenbach ein schwarzer Pkw, ein Jeep Grand Cherokee, entwendet. Der Besitzer war zum Zeitpunkt des Diebstahls im Urlaub. Die Polizeiinspektion Lohr am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Der entwendete Jeep Grand Cherokee mit dem Baujahr 2019 war in der Siedlung in Rechtenbach abgestellt. Der Eigentümer des Fahrzeugs befindet sich im Besitz beider Originalschlüssel. Der Zeitwert des gestohlenen Fahrzeugs beläuft sich auf rund 30.000 Euro.
Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main zu melden.
