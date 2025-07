Jermain Nischalke wechselt zu den Würzburger Kickers

WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken sich zur neuen Saison mit Angreifer Jermain Nischalke. Der 22-jährige Stürmer kommt von der SpVgg Bayreuth und erhält die Rückennummer 9.

Der gebürtige Berliner durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsabteilungen des Berliner SC, Hertha Zehlendorf, 1. FC Union Berlin, Dynamo Dresden und Chemnitzer FC. Seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelte er beim 1. FC Nürnberg II in der Regionalliga Bayern. Dort machte er in der Saison 2022/23 mit 18 Toren in 30 Spielen auf sich aufmerksam. Weitere Stationen waren Borussia Dortmund II, der FC 08 Homburg und zuletzt die SpVgg Bayreuth.

Nischalke selbst freut sich auf die neue Aufgabe am Dallenberg: „Ich bin dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen und freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den Kickers. Ich will mich hier weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind.“

„Jermain ist ein hungriger Stürmer, der in jungen Jahren schon gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor steht“, sagt Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann. „Mit seiner Dynamik und Abschlussstärke passt er perfekt zu unserer Spielidee. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Kickers entschieden hat.“