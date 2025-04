Jetzt bewerben: Freiwilliges Ökologisches Jahr am Baumwipfelpfad Steigerwald startet am 01. September

EBRACH – Freiwilliges Ökologisches Jahr am Baumwipfelpfad Steigerwald

Ab dem 28. April 2025 startet die Bewerbungsrunde für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) am Baumwipfelpfad Steigerwald. Zwei junge Menschen haben ab dem 1. September 2025 die Möglichkeit, ein Jahr lang aktiv an der Schnittstelle zwischen Tourismus, Veranstaltungsmanagement, Umweltbildung und Naturschutz mitzuwirken.

„Ein FÖJ bei uns ist eine besondere Chance, tief in die Themen Wald, Nachhaltigkeit sowie Eventmarketing und Tourismus-Kommunikation einzutauchen“, so Sandra Fischer, Leiterin des Baumwipfelpfads. Bewerber können sich auf einen der schönsten Arbeitsplätze im Herzen des Steigerwaldes freuen, um wertvolle Erfahrungen in der Umweltbildung und Kommunikation zu sammeln.

Das FÖJ bietet Einblicke in verschiedene Bereiche, darunter Umweltbildung, Veranstaltungsplanung, Social Media-Arbeit, Natur- und Artenschutz sowie praktische Waldarbeit. Die Einsatzstelle ist eine anerkannte FÖJ-Einsatzstelle in Bayern, die den jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten zu entdecken und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Die Rahmenbedingungen umfassen eine Unterkunft und Verpflegung, die finanziell erstattet werden, sowie den Beginn der Stelle am 1. September 2025. Bewerber sollten im Besitz eines Führerscheins sein.

Weitere Informationen zur Stelle und Bewerbung sind auf der Website des FÖJ Bayern zu finden: www.foej-bayern.de/einsatzstellen-und-traeger/einsatzstellen.