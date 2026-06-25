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Jetzt bewerben: Gestaltungspreis „punctum“ des Landkreises Schweinfurt

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Jetzt bewerben: Gestaltungspreis „punctum“ des Landkreises Schweinfurt
Beispielhaft die Ortsansicht von Wipfeld im Landkreis Schweinfurt. Foto: Tourist-Information Schweinfurt 360°/Holger Leue
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LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt sucht erneut architektonische Vorbilder im Bereich der Innenentwicklung. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer haben noch bis zum 13. Juli 2026 die Möglichkeit, ihre gelungenen Sanierungs-, Umbau- oder Neubauobjekte für den Gestaltungspreis „punctum“ einzureichen.

Ziel des Wettbewerbs

Der Landkreis möchte mit dem Preis das Engagement zur Aufwertung der Ortskerne sichtbar machen. Gesucht werden Objekte, die in den letzten fünf Jahren innerhalb des Landkreises realisiert wurden.

Bewerbungsverfahren

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Verstrickt und zugenäht

Die Bewerbung ist unkompliziert und erfolgt ausschließlich digital:

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  • Zeitraum: 1. Juni bis 13. Juli 2026.

  • Weg: Über das Online-Formular auf www.landkreis-schweinfurt.de/gestaltungspreis.

  • Erforderliche Unterlagen: Informationen zu den durchgeführten Maßnahmen sowie aussagekräftiges Bildmaterial (Vorher-Nachher-Vergleich).

Ablauf und Auszeichnungen

  1. Vorauswahl: Eine fachübergreifende Jury sichtet alle Einsendungen und trifft eine Vorauswahl. Diese Objekte werden anschließend von der Jury vor Ort besichtigt.

  2. Publikumspreis: Vom 9. bis 25. November 2026 findet eine Online-Abstimmung statt, bei der die Öffentlichkeit ihren Favoriten wählen kann.

  3. Preisverleihung: Diese ist für das Frühjahr 2027 geplant.

  4. Gewinn: Pro Prämierung gibt es ein Preisgeld von bis zu 1.000 Euro. Zudem erhalten alle Gewinner eine vom Künstler und Architekten Matthias Braun gestaltete Auszeichnung. Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützt den Wettbewerb finanziell.

Zusätzliche Fördermöglichkeiten

Der Gestaltungspreis ist eingebettet in das umfassende Innenentwicklungsprogramm des Landkreises. Neben dem Preis stehen interessierten Bürgern weitere Angebote zur Verfügung:

  • Kostenlose Beratungsgutscheine.

  • Fördermöglichkeiten für Umbau, Sanierung und Entsorgung.

Detaillierte Informationen zu diesen Förderprogrammen finden Sie unter www.landkreis-schweinfurt.de/innenentwicklung.


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