Auto IU

Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht
Bild von Jill Wellington auf Pixabay
Sparkasse

LANDKREIS SCHWEINFURT – Bürgerinnen und Bürger, Vereine sowie Organisationen können sich bis zum 15. März 2026 im Rahmen des LEADER-Projekts „Unterstützung Bürgerengagement III“ um finanzielle Zuschüsse für innovative Kleinprojekte bewerben. Landrat Florian Töpper betont, dass jedes geförderte Vorhaben das Ehrenamt und den sozialen Zusammenhalt in der Region nachhaltig stärkt.

Gefördert werden Projekte, die Ziele wie die Daseinsvorsorge, den Klimaschutz oder die regionale Kultur unterstützen und im Gebiet der LAG Schweinfurter Land umgesetzt werden. Der Zuschuss deckt bis zu 100 Prozent der Nettokosten ab, wobei die Obergrenze pro Projekt bei 3.000 Euro liegt und die Gesamtkosten 14.000 Euro nicht überschreiten dürfen.

Labus Kindertafel
Deine

Für den aktuellen Aufruf steht ein Budget von insgesamt 13.889 Euro zur Verfügung, welches sich zu 90 Prozent aus Mitteln des Freistaats Bayern finanziert. Ausgenommen von der Förderung sind kommunale Körperschaften sowie Organisationen mit politischen Zielen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Mehr

Alle notwendigen Unterlagen und detaillierten Informationen findest du online unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Flag-schweinfurterland.de%2Faktuelles%2Funterstuetzung-buergerengagement. Deine Bewerbung kannst du bis zur Frist per Online-Formular, via E-Mail an lag@lrasw.de oder auf dem Postweg einreichen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026

Mehr

Tagesseminare für Familien im Landkreis Schweinfurt: Unterstützung vom Babyalter bis zur Pubertät

Tagesseminare für Familien im Landkreis Schweinfurt: Unterstützung vom Babyalter bis zur Pubertät

19. Februar 2026
ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“

ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“

19. Februar 2026
Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel

Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel

19. Februar 2026

Tierquälerei in den Hassbergen: 32 tote Geckos aufgefunden – Sie waren verhungert und verdurstet

19. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)