Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht

LANDKREIS SCHWEINFURT – Bürgerinnen und Bürger, Vereine sowie Organisationen können sich bis zum 15. März 2026 im Rahmen des LEADER-Projekts „Unterstützung Bürgerengagement III“ um finanzielle Zuschüsse für innovative Kleinprojekte bewerben. Landrat Florian Töpper betont, dass jedes geförderte Vorhaben das Ehrenamt und den sozialen Zusammenhalt in der Region nachhaltig stärkt.

Gefördert werden Projekte, die Ziele wie die Daseinsvorsorge, den Klimaschutz oder die regionale Kultur unterstützen und im Gebiet der LAG Schweinfurter Land umgesetzt werden. Der Zuschuss deckt bis zu 100 Prozent der Nettokosten ab, wobei die Obergrenze pro Projekt bei 3.000 Euro liegt und die Gesamtkosten 14.000 Euro nicht überschreiten dürfen.

Für den aktuellen Aufruf steht ein Budget von insgesamt 13.889 Euro zur Verfügung, welches sich zu 90 Prozent aus Mitteln des Freistaats Bayern finanziert. Ausgenommen von der Förderung sind kommunale Körperschaften sowie Organisationen mit politischen Zielen.

Alle notwendigen Unterlagen und detaillierten Informationen findest du online unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Flag-schweinfurterland.de%2Faktuelles%2Funterstuetzung-buergerengagement. Deine Bewerbung kannst du bis zur Frist per Online-Formular, via E-Mail an lag@lrasw.de oder auf dem Postweg einreichen.