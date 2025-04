Jetzt bewerben und im Landkreis Haßberge Berufe hautnah erleben

HASSBERGE – Auch 2025 setzt der Landkreis Haßberge sein erfolgreiches Jobentdecker-Projekt fort und erweitert es erstmals um eine Herbstferien-Edition. Damit bekommen Jugendliche noch mehr Gelegenheiten, spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu erhalten und praxisnah erste berufliche Erfahrungen zu sammeln.

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie Studierende ab 14 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Haßberge. Innerhalb von drei Wochen können die Teilnehmenden jeweils für mehrere Tage in drei unterschiedliche Berufe in regionalen Unternehmen hineinschnuppern. Dabei stehen nicht nur der praktische Einblick im Vordergrund – die Jugendlichen berichten auch über ihre Erfahrungen auf Instagram sowie in einem eigenen Blog.

Als Anerkennung für ihr Engagement erhalten die sogenannten Jobentdeckerinnen und Jobentdecker ein Teilnahmezertifikat sowie eine Vergütung in Höhe von 500 Euro. Das Zertifikat kann bei späteren Bewerbungen ein wertvoller Pluspunkt sein.

Die Bewerbung ist ab sofort über die Website www.jobentdecker.hassberge.de möglich. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2025.

Für Rückfragen steht Jens Weinkauf, Koordinator für Bildung und Kultur am Landratsamt Haßberge, unter der Telefonnummer 09521 27-674 oder per E-Mail an bildungsregion@hassberge.de zur Verfügung.

Mit dem Jobentdecker-Projekt unterstützt der Landkreis Haßberge junge Menschen dabei, eigene Stärken zu entdecken, Berufsfelder besser einzuordnen und frühzeitig Kontakte zur regionalen Wirtschaft zu knüpfen.