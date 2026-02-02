Auto IU

„Jetzt ist aber Schluss! – Sinnvoll Grenzen setzen" ElternRATsch in Ebenhausen am 4. Februar

„Jetzt ist aber Schluss! – Sinnvoll Grenzen setzen“ ElternRATsch in Ebenhausen am 4. Februar
Symbolfoto: 2fly4
EBENHAUSEN – Der Kindergarten Ebenhausen lädt am Mittwoch, den 4. Februar 2026, um 19:00 Uhr zum nächsten „ElternRATsch“ ein, der sich dem Thema „Jetzt ist aber Schluss! – Sinnvoll Grenzen setzen“ widmet. Als Referentin wird Diana Schölzel von der Caritas-Beratungsstelle wertvolle Impulse geben und den Austausch über die Herausforderungen im Erziehungsalltag moderieren. Die Veranstaltung richtet sich an alle Eltern aus dem Landkreis Bad Kissingen und bietet eine Plattform, um fachlichen Rat einzuholen und sich mit anderen Erziehungsberechtigten zu vernetzen.

Das Format wird vom „Netzwerk Frühe Kindheit“ des Landkreises Bad Kissingen in enger Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung der Caritas organisiert. Ziel ist es, Eltern bei den täglichen Hürden des Familienlebens zu unterstützen und praxisnahe Lösungen für ein harmonisches Miteinander aufzuzeigen. Der Veranstaltungsort in der Friedhofstraße 4a bietet hierfür einen vertrauten Rahmen für offene Gespräche und Diskussionen.

Um die Planung der Räumlichkeiten und des Ablaufs zu erleichtern, bittet das Team des Kindergartens Ebenhausen um eine kurze telefonische Anmeldung unter der Nummer 09725 6511. Da das Thema Grenzsetzung oft auf reges Interesse stößt, empfiehlt sich eine zeitnahe Registrierung. Die Teilnahme ermöglicht es Vätern und Müttern, fundierte Fachmeinungen zu hören und gleichzeitig von den Erfahrungen anderer Familien in der Region zu profitieren.

