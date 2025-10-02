Jetzt ist Erntezeit: Die Quitte – Goldgelbe Superfrucht
HAẞBERGE – Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege weist auf die Erntezeit der Quitte hin, deren Wertschätzung durch das zunehmende Interesse an alten Obstsorten steigt. Die Früchte sind jetzt im Oktober reif und entfalten ihr süß-säuerliches Aroma. Die Quitte ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen und gilt als gesundes Nahrungsmittel, das das Immunsystem stärkt.
Erntezeit und Lagerung
Die richtige Erntezeit der Quitte erkennt man an folgenden Merkmalen:
- Die Farbe der Frucht wechselt von grün zu gelb.
- Der flaumige Pelz der Frucht geht verloren.
- Die Früchte lassen sich leicht vom Ast abdrehen.
Die Früchte sollten unbedingt vor dem ersten Frost geerntet werden, um einen Aromaverlust zu vermeiden.
Zur Lagerung eignen sich kühle, trockene und gut belüftete Orte wie der Keller, die Garage oder das Gemüsefach des Kühlschranks. Unter diesen Bedingungen halten sich die Quitten mehrere Wochen. Für eine ganzjährige Nutzung können die Früchte auch in Stücke geschnitten, blanchiert und vorportioniert eingefroren werden.
Herkunft und Sorten
Die Quitte stammt ursprünglich aus den wärmeren Regionen des Nahen Ostens und des Kaukasus. Sie wurde vor über 2000 Jahren von den Römern nach Europa gebracht und war im Mittelalter ein fester Bestandteil vieler Kloster- und Bauerngärten.
Quittensorten werden nach ihrer Fruchtform unterschieden:
- Die Apfelquitte ist rundlich und hat ein härteres, sehr aromatisches Fruchtfleisch.
- Die Birnenquitte ist birnenförmig und besitzt ein weicheres, milderes Fruchtfleisch.
Verwertung
Da die meisten Quittensorten sehr hart sind und eine bittere Schale aufweisen, eignen sie sich nicht für den Rohverzehr. Sie sind jedoch vielseitig weiterverwertbar. Im Internet und in Fachzeitschriften finden sich viele Rezepte für köstliche Delikatessen, darunter:
- Quitten-Crumble, Kuchen und Marmelade
- Kompott, Chutney, Eintopf und Suppe
- Quittenbrot (ein bei Kindern beliebtes fruchtiges Konfekt)
Spezialisierte Mostereien bieten zudem die Möglichkeit, eigenen Quittensaft herzustellen oder ihn anderen Obstsäften beizumischen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!