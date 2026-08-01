Jetzt ist Schluss: Neues Bürgerbegehren gegen Schweinfurter Stadtbussystem gestartet

SCHWEINFURT – Die Initiatoren des früheren Bürgerbegehrens „Zurück zum alten Stadtbussystem“ haben ein neues Bürgerbegehren angekündigt. Sie werfen Stadtverwaltung und Stadtwerken vor, zugesagte Verbesserungen nicht umgesetzt zu haben, und fordern eine Rückkehr zum früheren Bussystem.

Hauptinitiator Hartmut Bach erklärte, das Zurückziehen des ersten Bürgerbegehrens zugunsten einer Einigung mit der Stadt sei rückblickend ein Fehler gewesen. Aus seiner Sicht fehle der Wille, die vereinbarten Änderungen umzusetzen. Gemeinsam mit Stadtrat Axel Kröner und Anette Klotzek startet er nun einen neuen Anlauf.

Die Initiatoren kritisieren unter anderem aus ihrer Sicht ungünstige Linienführungen, fehlende Direktverbindungen zum Marktplatz, ausgedünnte Fahrpläne, eine unzureichende Abstimmung mit dem Bahnverkehr sowie lange Standzeiten der Busse an Endhaltestellen. Zudem werfen sie der Stadt vor, notwendige Änderungen immer wieder mit neuen Begründungen aufzuschieben.

Nach Angaben der Initiatoren hätten viele Fahrgäste inzwischen wieder auf das Auto umgestellt oder verzichteten auf Fahrten in die Innenstadt. Dies schade sowohl dem öffentlichen Nahverkehr als auch dem Einzelhandel.

Ziel des neuen Bürgerbegehrens ist die Rückkehr zum früheren Stadtbussystem, das nach Ansicht der Initiatoren über viele Jahre bedarfsgerecht gewachsen und flexibler gewesen sei. Parallel dazu will Stadträtin Dr. Ulrike Schneider das Bezahlsystem im ÖPNV mit einem Antrag im Stadtrat thematisieren.

Unterschriften können unter anderem in der Buchhandlung Collibri am Schweinfurter Marktplatz geleistet werden. Außerdem stehen die Unterschriftenlisten auf der Internetseite des Bürgerbegehrens zum Download bereit.