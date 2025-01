Jetzt noch anmelden zum Faschingsumzug in Schonungen

SCHONUNGEN – In der Großgemeinde Schonungen steht der nächste Höhepunkt der fünften Jahreszeit bevor: Der traditionelle Faschingsumzug am Faschingssamstag lockt wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Mit insgesamt fünf Faschingsgesellschaften in Schonungen und seinen Ortsteilen zählt die Gemeinde zu den Faschingshochburgen der Region, so Bürgermeister Stefan Rottmann.

Besonders beeindruckend ist das Engagement der Ehrenamtlichen, das in der Faschingszeit sichtbarer denn je wird. Von aufwendigen Dekorationen über Tänze, Turneinlagen bis hin zu humorvollen Sketchen wird vieles mit Herzblut vorbereitet. Die Prunksitzungen bieten eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Überraschungen. Beim Faschingsumzug begeistern die farbenfroh geschmückten Mottowägen und die fantasievoll kostümierten Fußgruppen.

Ein Highlight des Umzugs ist, dass der sogenannte „Gaudiwurm“ jedes Jahr durch einen anderen Ortsteil zieht, wodurch die Kulisse und Atmosphäre stets neu und abwechslungsreich sind. Letztes Jahr fand der Umzug direkt in Schonungen statt und lockte tausende Schaulustige an.

In diesem Jahr wird der große Faschingsumzug am Samstag, den 1. März 2025, um 14:31 Uhr in Mainberg starten. Besonders feierlich wird es durch das 44-jährige Jubiläum der Schlossgeister in Mainberg, das gleichzeitig begangen wird.

Interessierte Gruppen können sich mit Fußgruppen oder Wägen noch anmelden. Kontakt: E-Mail an familie.pfoertsch@web.de oder telefonisch unter 0163/3540357.