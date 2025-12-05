Jetzt Päckchen packen für den Johanniter-Weihnachtstrucker
WÜRZBURG – Die Johanniter-Unfall-Hilfe ruft zur Teilnahme an der Aktion „Johanniter-Weihnachtstrucker“ 2025 auf. Die Pakete, gefüllt mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem Kindergeschenk, sind für notleidende Menschen in mehreren osteuropäischen Ländern sowie in Deutschland bestimmt. Die Abgabe der Pakete ist noch bis zum 12. Dezember möglich.
Theresa Batta von den Johannitern in Würzburg betonte, wie wichtig die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit sei, insbesondere angesichts der gestiegenen Belastungen im vierten Jahr des Ukraine-Krieges.
Paketabgabe und Packliste
Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, muss das Paket bis zum 12. Dezember bei einer der Abgabestellen einreichen. Es ist entscheidend, sich genau an die Packliste zu halten, um Zollprobleme zu vermeiden und die Gleichwertigkeit der Päckchen sicherzustellen.
Die Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen umfasst:
-
1 Geschenk für Kinder (z. B. Malblock, Malstifte)
-
1 kg Zucker
-
3 kg Mehl
-
1 kg Reis
-
1 kg Nudeln
-
2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen
-
2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten
-
2 Packungen Kekse
-
4 Tafeln Schokolade
-
2 feste Seifen
-
2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta
Zielländer und Virtuelle Päckchen
Die Pakete werden 2025 in Albanien, Bosnien, Rumänien, der Ukraine, der Republik Moldau und Bulgarien sowie in Deutschland verteilt.
Die Johanniter bieten auch die Möglichkeit, „virtuelle Päckchen“ zu packen, indem der Inhalt oder ein komplettes Päckchen über Geldspenden finanziert wird. Ein virtuelles Päckchen kann auf der Internetseite www.johanniter.de/weihnachtstrucker gepackt werden.
Spendenkonto
Zur Unterstützung des Transports und der Koordination des Projektes können Spenden an folgendes Konto gerichtet werden:
-
Empfänger: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
-
IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02
-
BIC: BFSWDE33XXX
-
Stichwort: Weihnachtstrucker
Weitere Informationen zur Aktion und zu Spendenmöglichkeiten finden Sie unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker.
