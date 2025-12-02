Jetzt Zählerstände melden: Stadtwerke Schweinfurt starten Jahresendabrechnung
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt bitten alle Kundinnen und Kunden, ihre Zählerstände für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme bis spätestens 31. Dezember 2025 zu melden. Die fristgerechte Übermittlung ist für die Jahresendabrechnung erforderlich, auch wenn die Energieversorgung über einen anderen Anbieter erfolgt.
Wird der Zählerstand nicht rechtzeitig übermittelt, muss der Verbrauch anhand des Vorjahres geschätzt werden. Dies kann zu Abweichungen bei der Rechnung und den zukünftigen Abschlagsbeträgen führen.
Möglichkeiten zur Meldung der Zählerstände
Die Stadtwerke bieten verschiedene Wege für die komfortable Übermittlung der Zählerstände an:
-
Im Kundenportal: Über www.stadtwerke-sw.de/kundenportal. Hier sind nur Zählernummer und Zählerstand erforderlich.
-
Online: Über die Eingabemaske unter www.stadtwerke-sw.de/zaehlerstand. Benötigt werden Postleitzahl, Zählerstand und Zählernummer.
-
Als Foto via WhatsApp: An die Nummer +49 175 9001447. Relevante Informationen werden direkt aus dem Bild übernommen.
-
Per E-Mail: An zaehlerstand@stadtwerke-sw.de. Zählernummer, Zählerstand und Ablesedatum können zusammen mit einem Foto des Zählers geschickt werden.
-
Telefonisch: Unter 09721 931-400. Hierfür sollten Postleitzahl, Zählernummer, Zählerstand und Ablesedatum bereitgehalten werden.
Kundenservice und Kontakt
Bei Fragen zur Zählerstandsübermittlung stehen die Mitarbeiter der Stadtwerke Schweinfurt zur Verfügung:
-
Kundencenter am Roßmarkt: Montag bis Donnerstag 9:00 – 16:30 Uhr, Freitag 9:00 – 15:00 Uhr
-
Kunden-Hotline: 09721 931-400 (Montag bis Freitag 8:00 – 17:00 Uhr)
-
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-sw.de
-
Live-Chat und Video-Konferenz: Montag bis Freitag 8:00 – 17:00 Uhr über die Internetseite www.stadtwerke-sw.de/service
-
Chatbot SWenja: Beantwortet Fragen rund um die Uhr auf der Internetseite.
