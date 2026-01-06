Johannes Reusch holt Wanderpokal zurück – AC-Heber starten mit guten Leistungen in das neue Jahr
SCHWEINFURT – Mit der traditionellen Vereinsmeisterschaft sind die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt sportlich in das Jahr 2026 gestartet. In einem spannenden Wettkampf, bei dem die Leistungen mittels Q-Points unter Berücksichtigung von Körpergewicht und Alter verglichen wurden, sicherte sich Johannes Reusch in einem dramatischen Finale den begehrten Wanderpokal. Trotz eines krankheitsbedingt etwas kleineren Teilnehmerfeldes von elf Startern bot die Veranstaltung hochkarätigen Sport und bot zudem vier Mitgliedern aus der Fitnessabteilung eine Bühne für ihre Leistungen.
In Abwesenheit des Titelverteidigers Thomas Walz entwickelte sich an der Spitze ein Dreikampf zwischen Johannes Reusch, Leonardo Martach und Wolfgang Balling. Die Führung wechselte nach fast jeder Hebung, bis Johannes Reusch erst mit seinem letzten Versuch im Stoßen den Sieg mit 281,82 Punkten perfekt machte. Leonardo Martach (278,64) und Wolfgang Balling (271,94) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Als beste weibliche Teilnehmerin glänzte Julia Metzger, die mit 254,97 Punkten den vierten Gesamtrang belegte, während Markus Weiglein nach achtjähriger Wettkampfpause ein gelungenes Comeback an der Hantel feierte.
Auch der Nachwuchs setzte deutliche Akzente: Heiko Schöller und Lilith Metzger freuten sich über neue persönliche Bestleistungen. Besonders im Fokus standen die Schwestern Jamie und Sam Maja Störcher bei ihrem ersten Wettkampfauftritt. Während die erst siebenjährige Jamie tapfer gegen ihre Nervosität ankämpfte und im Stoßen 8 kg zur Hochstrecke brachte, absolvierte Sam Maja sechs gültige Versuche. In der separaten Kinderwertung siegte die bereits erfahrene Lilith Metzger souverän vor den beiden Debütantinnen.
