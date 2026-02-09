Johanniter bieten Brandschutz- und Erste-Hilfe-Kurse in Unterfranken an

SCHWEINFURT – Die Johanniter-Unfall-Hilfe führt im März 2026 vier verschiedene Qualifizierungskurse in Schweinfurt, Würzburg und Marktheidenfeld durch, um die Sicherheit in Betrieben und im privaten Umfeld zu stärken. Das Angebot umfasst sowohl kompakte Brandschutzhelfer-Schulungen als auch ganztägige Erste-Hilfe-Ausbildungen für Interessierte in der gesamten Region.

In Schweinfurt findet am Mittwoch, den 4. März, zunächst ein Brandschutzhelfer-Kurs (9:00 bis 13:00 Uhr) statt, gefolgt von einer Erste-Hilfe-Ausbildung am Samstag, den 14. März (9:00 bis 16:30 Uhr), jeweils in den Räumen Am Unteren Marienbach 10. Für Teilnehmer im Raum Main-Spessart bieten die Johanniter am Samstag, den 7. März, eine Erste-Hilfe-Schulung in Marktheidenfeld an. Den Abschluss der Kursreihe bildet ein weiterer Brandschutzhelfer-Kurs am Montag, den 16. März, in der Würzburger Waltherstraße.

Anmeldungen für alle Termine sind erforderlich und können bequem online unter www.johanniter-kurse.de vorgenommen werden. Zudem steht die kostenfreie Service-Nummer 0800 0 19 15 15 16 für telefonische Buchungen zur Verfügung. Schriftliche Anfragen oder Gruppenanmeldungen für Betriebe kannst du per E-Mail an bildung.unterfranken@johanniter.de richten.

