Johanniter in Bad Kissingen auf der Suche nach neuen Mitgliedern

BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Ab dem 9. März 2026 sind die Johanniter im Stadtgebiet und im Landkreis unterwegs, um neue Fördermitglieder für ihre sozialen Projekte und den ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz zu gewinnen. Eine solche Mitgliedschaft sichert nicht nur die langfristige Unterstützung regionaler Hilfsangebote, sondern bietet den Förderern im Notfall auch eine kostenfreie Rückholung aus dem Ausland bei Unfall oder Krankheit.

Das Spektrum der Johanniter in der Region Bad Kissingen ist breit gefächert: Es reicht von Notruf- und Fahrdiensten über die Kinder- und Jugendhilfe bis hin zur Ausbildung in Erster Hilfe. Besonders die ehrenamtlichen Bereiche wie der Schulsanitätsdienst, die Rettungshundestaffel und der allgemeine Bevölkerungsschutz sind auf die Beiträge der Fördermitglieder angewiesen, um ihre Einsatzfähigkeit und Ausrüstung sicherzustellen.

Damit du sicher sein kannst, dass es sich um eine seriöse Aktion handelt, weisen die Johanniter auf folgende Erkennungsmerkmale hin: Die Werber tragen Dienstkleidung, führen einen offiziellen Dienstausweis mit sich und dürfen unter keinen Umständen Bargeld, Schecks oder Sachspenden annehmen. Die vertrauenswürdige Verwendung der Gelder wird regelmäßig durch das DZI-Spenden-Siegel bestätigt.

