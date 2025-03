Johanniter-Unfall-Hilfe verleiht ersten Nachhaltigkeitspreis

BERLIN – Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat erstmals ihren Nachhaltigkeitspreis verliehen. Insgesamt 38 innovative Projekte aus verschiedenen Verbandsebenen und Arbeitsbereichen der Johanniter wurden für den Wettbewerb eingereicht. Mehr als 650 Mitarbeitende beteiligten sich an der Abstimmung und setzten damit ein starkes Zeichen für ihr Engagement in Umwelt- und Gesellschaftsfragen.

Die eingereichten Projekte deckten ein breites Spektrum ab, darunter elektrische Einsatz-Motorräder, queere Netzwerkgruppen für Mitarbeitende, nachhaltige Landwirtschaft in Kambodscha und klimafreundliche, naturnahe Kitas. Der Wettbewerb soll die Mitarbeitenden motivieren, nachhaltige Ideen zu entwickeln und umzusetzen.

Im Januar 2025 wählte eine Fachjury 15 Finalisten aus. Anschließend konnten alle Johanniterinnen und Johanniter in einer offenen Abstimmung ihre Stimme für die fünf Nachhaltigkeitskategorien abgeben. Die fünf Projekte mit den meisten Stimmen wurden nun im Rahmen der Johanniter-Zukunftstage am 28. März in Berlin als „Nachhaltigkeits-Champions“ ausgezeichnet.

Die Preisträger:

Gesellschaft: Die Johanniter-Hochwasserhilfe des Landesverbands NRW wurde für ihre langfristige Unterstützung der vom Hochwasser 2021 betroffenen Menschen ausgezeichnet.

Mitarbeitende: Die queere Netzwerkgruppe „JUHnique" aus dem Regionalverband Weser-Ems erhielt den Preis für ihre Unterstützung und Vernetzung queerer Mitarbeitender.

Kundinnen und Kunden: Die Kita Lumi.Natura aus dem Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming überzeugte mit ihrer konsequenten Integration von Klimaschutz in den Kita-Alltag.

Klima: Der Regionalverband Offenbach gewann mit der Kombination aus Solaranlage und E-Fuhrpark für die Regionalgeschäftsstelle. Der Regionalverband Unterfranken erreichte den zweiten Platz mit umweltschonenden Projekten.

Kosten- und Ressourceneffizienz: Der Fachbereich Notrufdienste der Bundesgeschäftsstelle wurde für ein Projekt ausgezeichnet, das alte Hausnotrufgeräte umweltbewusst und sozial verwertet.

Mit der Vergabe des Nachhaltigkeitspreises setzt die Johanniter-Unfall-Hilfe ein klares Zeichen für eine nachhaltige Zukunft und fördert innovative Projekte.

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter verfolgen eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie mit den Schwerpunkten Klimaneutralität, faire Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Kostenmanagement. Der Strategieausschuss Nachhaltigkeit hat mit der Dresdener Erklärung und definierten Handlungsfeldern die Basis dafür geschaffen.