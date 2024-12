Jubel in Stammheim

STAMMHEIM – Am Samstag trat der TV Oberndorf auswärts gegen den TV Stammheim an und überzeugte am 6. Spieltag mit einer herausragenden Leistung gegen den Tabellenzweiten. Für beide Teams stand viel auf dem Spiel: Während Stammheim seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen wollte, strebte Oberndorf nach einem Platz weiter oben in der Tabelle.

Der erste Satz entwickelte sich zu einem packenden Krimi mit spektakulären Aktionen und ständigen Führungswechseln. Schließlich behielt Oberndorf die Nerven und entschied den Auftaktsatz knapp mit 15:14 für sich.

In den nächsten beiden Sätzen spielte der TVO deutlich souveräner. Mit einem konzentrierten Angriffsspiel und einer stabilen Abwehr gewannen sie jeweils mit 11:8 und legten damit den Grundstein für ihren späteren Sieg. Doch Stammheim zeigte Kampfgeist und nutzte im vierten Satz eine Schwächephase der Gäste, um mit einem 11:7-Erfolg noch einmal heranzukommen.

Im fünften Satz drehte Oberndorf jedoch wieder auf und ließ Stammheim beim 11:3 keine Chance. Mit dem deutlichen 11:2 im sechsten und letzten Satz machte der TV Oberndorf schließlich den 5:1-Auswärtssieg perfekt und untermauerte damit seine Ambitionen in der laufenden Saison.