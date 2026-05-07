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Jubiläum am Bahnsteig: 100 Jahre Bahnhofsmission Schweinfurt

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Jubiläum am Bahnsteig: 100 Jahre Bahnhofsmission Schweinfurt
Susanne Brand, Leiterin der Bahnhofsmission Schweinfurt: "Unsere Türen stehen allen offen - ob auf einen Kaffee, für ein Gespräch oder zum Handyaufladen." - Foto: Annette Bieber
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SCHWEINFURT – Ein Jahrhundert Hilfe an den Gleisen: Die Bahnhofsmission Schweinfurt feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Jubiläum laden die Verantwortlichen am Sonntag, 10. Mai, zu einer Feierstunde direkt am Gleis 1 des Hauptbahnhofs ein.

Von 10:00 bis 12:00 Uhr erwartet Gäste und Interessierte ein abwechslungsreiches Programm. Neben Einblicken in die tägliche Arbeit der Einrichtung stehen der Austausch und das Miteinander im Vordergrund. Für die Bewirtung mit Weißwürsten sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt, während das Bandprojekt „Rock the Nations“ für den passenden musikalischen Rahmen sorgt.

Historisches Highlight: Dampflok-Besuch

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Passend zum geschichtsträchtigen Anlass gibt es gegen 10:30 Uhr ein besonderes Spektakel für Eisenbahnfans: Eine historische Dampflok wird im Hauptbahnhof einfahren und für etwa 30 Minuten Station machen.

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Ein sicherer Hafen seit 1926

Gegründet im Jahr 1926, blickt die Bahnhofsmission auf eine bewegte Geschichte zurück. War sie nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem Anlaufstelle für Flüchtlinge und Heimkehrer, steht heute die Unterstützung von Menschen in sozialen Notlagen, bei Einsamkeit oder Armut im Fokus.

„Wir sind ein Ort, an dem Menschen ohne Voraussetzungen ankommen dürfen – zur Ruhe kommen, gesehen werden und Unterstützung erfahren“, erklären Einrichtungsleiterin Christin Gisder und Martina Fallmann (Vorständin IN VIA Würzburg). Getragen wird die Arbeit heute gemeinschaftlich vom katholischen Verband IN VIA Würzburg und dem Diakonischen Werk Schweinfurt.

Moderner Sozialraum am Bahnhof

Längst geht das Angebot über die klassische Hilfe beim Ein- und Aussteigen hinaus. Innovative Formate ergänzen die tägliche Arbeit der größtenteils ehrenamtlichen Helfer:

  • Frauencafé „Ellens Treff“

  • Beauty Days zur Stärkung des Selbstwertgefühls

  • Kultur und Glaube: Konzerte und Gottesdienste direkt am Bahnsteig

Diese niedrigschwelligen Angebote sind laut den Verantwortlichen wichtiger denn je, um soziale Barrieren abzubauen und Menschen ins Gespräch zu bringen.

Kontakt & Information:

Wer sich für die Arbeit der Bahnhofsmission oder ein Ehrenamt interessiert, erhält Informationen unter:

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