Jubiläum am Uniklinikum Würzburg: 300 Lebertransplantationen durchgeführt
WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg (UKW) hat Ende November 2025 die 300. Lebertransplantation in der Geschichte des Klinikums erfolgreich durchgeführt. Die 64-jährige Patientin Petra Thierauf aus Bad Kissingen konnte dank der Spenderleber und des operativen Eingriffs eine weit fortgeschrittene Autoimmunhepatitis überleben.
Die erste Lebertransplantation am UKW fand 1992 statt. Petra Thierauf, die „Jubiläumspatientin“, wurde im September 2025 vom Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt ans UKW überwiesen. Bei ihr hatte die Autoimmunhepatitis – eine Autoimmunerkrankung, die zur Zerstörung der Leber führt – akut eingesetzt. Angesichts der schweren Schädigung der Leber war eine Transplantation die einzige Überlebensmöglichkeit.
Operation und Genesung
Die Patientin wurde am 16. Oktober in die Warteliste von Eurotransplant aufgenommen und erhielt bereits am 23. November den erlösenden Anruf. Die Transplantation wurde von einem interdisziplinären Team unter Leitung von Dr. Johanna Wagner, der stellvertretenden Leiterin der Transplantationschirurgie des UKW, durchgeführt.
-
Spezialverfahren: Vor der Transplantation wurde die Spenderleber dem sogenannten HOPE (Hypothermic Oxygenated Perfusion) Perfusionsverfahren unterzogen. Dabei wird das Organ bis zum Eingriff mit Sauerstoff versorgt, um die Zellenergie wieder aufzubauen, was das Risiko eines frühen Transplantatversagens reduziert.
-
Ergebnis: Die vierstündige Operation verlief ohne Komplikationen. Schon am zweiten Tag konnte die Patientin die Intensivstation verlassen.
Petra Thierauf, zweifache Mutter und vierfache Großmutter, wurde am 5. Dezember 2025 nach Hause entlassen. Sie äußerte tiefe Dankbarkeit für die unbekannte Spenderin, die ihr das „wunderbare Geschenk für ein weiteres Leben gemacht hat“.
Bedeutung für das UKW
Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor des UKW, bezeichnete die 300. Lebertransplantation als bedeutenden Meilenstein, der höchste chirurgische Präzision, fächerübergreifende Zusammenarbeit und ein perfekt eingespieltes Team erfordere.
Das Lebertransplantationsprogramm des UKW wurde in den letzten Jahren stark ausgeweitet. Allein bis Ende November dieses Jahres wurden 34 Lebertransplantationen durchgeführt. Die durchschnittliche Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt nach Angaben des Transplantationszentrums bei über 70 Prozent.
Ausblick: Um die Ergebnisqualität weiter zu verbessern, plant das UKW im Januar 2026 die Einführung der normothermen Maschinenperfusion (NMP). Mit der Etablierung verschiedener Perfusionsvarianten wird das UKW ein sogenanntes „Transplant Organ Recovery Center“ einrichten, um Spenderorgane professionell aufzubereiten und zu optimieren.
