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Jubiläum in der Christuskirche: 30 Jahre „Special-Gottesdienst“ in Schweinfurt

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026
Jubiläum in der Christuskirche: 30 Jahre „Special-Gottesdienst“ in Schweinfurt
Foto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Kirche mal anders: Seit drei Jahrzehnten sind die „Special-Gottesdienste“ ein fester und außergewöhnlicher Bestandteil des kirchlichen Lebens in Schweinfurt. Am Sonntag, den 10. Mai 2026, feiert dieses besondere Format in der Christuskirche sein 30-jähriges Bestehen.

Was am 21. Januar 1996 als Experiment startete, hat sich über die Jahrzehnte zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Konzept bricht bewusst mit traditionellen Erwartungen und setzt auf Nahbarkeit und moderne Formen der Gemeinschaft.

„Pfarrer ohne Talar – Musik ohne Orgel“

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Das Erfolgsrezept des Formats lässt sich in wenigen Schlagworten zusammenfassen, die seit der Gründung den Ton angeben:

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  • Kein Talar: Begegnung auf Augenhöhe statt steifer Amtstracht.

  • Keine Orgel: Moderne Klänge statt klassischer Kirchenmusik.

  • Keine klassische Predigt: Alternative Wege der Verkündigung und des Nachdenkens.

  • Keine starre Liturgie: Offenheit für neue Ausdrucksweisen des Glaubens.

Jubiläumsmotto: „Wie alles begann“

Unter dem Leitmotiv „Gemeinsam sind wir stark, allein sind wir zerbrechlich“ lädt das Vorbereitungsteam zum Jubiläumsgottesdienst ein. Dabei soll nicht nur auf die Anfänge zurückgeblickt werden, sondern auch die verbindende Kraft der Gemeinschaft im Hier und Jetzt im Mittelpunkt stehen.

Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt die Band MehrBlick. Zudem werden zahlreiche Wegbegleiter und „Ehemalige“ erwartet, die das Format über die letzten drei Jahrzehnte hinweg geprägt haben.

Zeit für Begegnung

Nach dem Gottesdienst sind alle Gäste herzlich zu einem Umtrunk eingeladen. Dies bietet die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen, sich auszutauschen und gemeinsam nach vorne zu blicken.

Termin auf einen Blick:

  • Wann: Sonntag, 10. Mai 2026, um 10:30 Uhr

  • Wo: Christuskirche Schweinfurt

  • Musik: Band MehrBlick

  • Extras: Kleiner Umtrunk im Anschluss an den Gottesdienst

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