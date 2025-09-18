Auto IU
Jubiläums-Veranstaltungen der Öko-Modellregion Oberes Werntal im Herbst
OBERES WERTAL – Die Öko-Modellregion Oberes Werntal feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Die Jubiläumsreihe bietet die Möglichkeit, mehr über die Welt des Bio-Wissens und die Menschen hinter den regionalen Produkten zu erfahren. Viele der Events sind öffentlich zugänglich, und für das kommende Jahr ist ein großes Fest geplant.
Jubiläumsveranstaltungen im Herbst
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten finden in den kommenden Wochen mehrere Veranstaltungen statt:
- Weltkind Straßenfest: Am Samstag, den 27. September, von 11 bis 18 Uhr in Werneck. Das Straßenfest des Weltkind Unverpacktladens wird von einem Bio-Markt mit Probier- und Infoständen umrahmt. Es gibt zudem ein Kinderprogramm, Live-Musik und Verpflegung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
- Hoffest Naturlandhof Karg: Am Samstag, den 4. Oktober, ab 12 Uhr in Kronungen. Gefeiert werden 35 Jahre Ökolandbau mit verschiedenen Aktivitäten und Bio-Speisen. Einfach vorbeikommen!
- Entdeckungsreise auf dem Naturlandhof Wahler: Am Sonntag, den 5. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in Bergrheinfeld. Bei einer Betriebsführung werden Rinderzucht, Freilandhühner und der ökologische Acker- und Gartenbau vorgestellt. Kleine Gäste können Produkte verkosten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
- Öko-Modellregion meets @Joeskochwelt: Am Freitag, den 10. Oktober, um 17:30 Uhr findet ein Live-Kochevent auf Instagram statt. Gemeinsam mit Hobbykoch @joeskochwelt wird ein Gericht mit regionalen Bio-Zutaten zubereitet. Die Teilnahme ist online möglich.
- Hofführung auf dem Biohof Schleerieth: Am Samstag, den 11. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in Schleerieth. Bei der Besichtigung gibt es Einblicke in den Ökolandbau, die Hühnerhaltung und die Nudelproduktion. Zum Ausklang gibt es Kaffee und Kuchen. Hierfür ist eine Anmeldung per WhatsApp an Herbert Krückel (01751855007) erforderlich.
- RegioPlusChallenge: Die Aktionswoche findet vom 6. bis 12. Oktober statt. Die Herausforderung besteht darin, sich eine Woche lang ausschließlich von bio-regionalen Produkten zu ernähren, die maximal 50 km vom eigenen Wohnort entfernt angebaut wurden. Weitere Informationen und Rezepte gibt es unter www.regiopluschallenge.com.
- Kürbisschnitzen auf dem Siebenäckerhof: Am Samstag, den 25. Oktober, und Sonntag, den 26. Oktober, jeweils ab 15 Uhr in Niederwerrn. Das kreative Kürbisschnitzen für Groß und Klein erfordert eine Anmeldung über www.siebenaeckerhof.de.
Weitere Informationen zu allen Terminen gibt es online unter www.oekomodellregionen.bayern/oberes-werntal/
Als Höhepunkt des Jubiläumsjahres sollte man sich zudem das große Jubiläumsfest am Samstag, den 9. Mai 2026 auf Gut Obbach vormerken.
