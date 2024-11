Jubiläumsaktion des Kreisjugendrings Schweinfurt: Kinotag für Jugendleiter:innen

SCHWEINFURT – Der Kreisjugendring Schweinfurt feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen und lädt alle ehrenamtlichen Jugendleiter aus dem Landkreis zu einem besonderen Kinobesuch im Weltbio Kino-Center ein!

Am Donnerstag, dem 21. November 2024, können die Ehrenamtlichen eine beliebige Vorstellung ihrer Wahl kostenlos besuchen. Ob Komödie, Drama oder Action – das Programm des Weltbio Kino-Centers bietet für jeden Geschmack etwas.

Eine Anmeldung ist erforderlich und muss bis zum 17. November 2024 beim Kreisjugendring Schweinfurt eingehen, um einen Platz auf der Gästeliste zu sichern. Die Reservierung eines Platzes für den Wunschfilm kann anschließend einfach über die Website des Weltbio Kino-Centers vorgenommen werden.

Anmeldung: Bitte Name, Telefonnummer, Adresse und den jeweiligen Verband/Verein per E-Mail an anne.oertel@kjr-sw.de senden.

Ein schöner Anlass, um das Engagement der Jugendleiter zu würdigen und gemeinsam einen unvergesslichen Kinoabend zu genießen!



