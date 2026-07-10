Jubiläumskonzert der Superlative beim Kissinger-Sommer

BAD KISSINGEN – Zum 40. Jubiläum des Kissinger Sommers erwartet Besucher am Sonntag, 12. Juli, ein außergewöhnliches Open-Air-Konzert auf dem Turnierplatz. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle musizieren das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Chor des Bayerischen Rundfunks sowie rund 600 Sängerinnen und Sänger aus zwölf Chören aus ganz Bayern.

Auf dem Programm stehen unter anderem Carl Orffs monumentale Carmina Burana sowie Werke von Aaron Copland, Judith Weir und Ralph Vaughan Williams.

Das Konzert bildet zugleich den Abschluss des Projekts „Singen mit Sir Simon – viele Chöre, ein Orchester“. Mehr als ein Jahr lang wurden die teilnehmenden Chöre von Profis des BR-Chors und des Symphonieorchesters begleitet. Aus ursprünglich 201 Bewerbungen mit über 8.300 Sängerinnen und Sängern wählte eine Jury unter Vorsitz von Sir Simon Rattle zwölf Chöre aus.

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Auch die Bühne setzt neue Maßstäbe: Erstmals wird das sanierte Turniergebäude direkt in die Konzertinszenierung eingebunden. Während das Symphonieorchester auf der überdachten Hauptbühne spielt, nehmen die rund 600 Chormitglieder auf den Tribünen des Turniergebäudes Platz. So entsteht eine einzigartige Konzertkulisse mit rund 240 Quadratmetern Spielfläche.

Für die Veranstaltung werden rund 3.500 Sitzplätze aufgebaut. Große LED-Wände sorgen für gute Sicht auf das Bühnengeschehen. Der Bayerische Rundfunk zeichnet das Konzert für Hörfunk und Fernsehen auf. Die Ausstrahlung im BR Fernsehen ist für Montag, 27. Juli, um 22.45 Uhr geplant, anschließend steht der Mitschnitt in der ARD-Mediathek zur Verfügung.