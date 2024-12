Jürgen Wolf ist neuer Jurist am Landratsamt Haßberge

HASSFURT – Ein Wechsel in der Leitung des Geschäftsbereichs 1 Kommunal- und Ordnungsrecht, Verbraucherschutz am Landratsamt Haßberge: Regierungsdirektor Jürgen Wolf hat die Nachfolge von Regierungsrat Dr. Christian Mottl angetreten.

In seiner neuen Position verantwortet Jürgen Wolf die juristische Betreuung der Kommunalaufsicht, die öffentliche Sicherheit, das Straßenverkehrsrecht, die Staatliche Rechnungsprüfung sowie den Verbraucherschutz.

Der 47-jährige Jürgen Wolf stammt aus Oberfranken und bringt eine breit gefächerte juristische Erfahrung mit. Nach seinem Abitur studierte er Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung an der Universität Bayreuth und schloss anschließend einen Aufbaustudiengang im Europarecht an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ab. Seine berufliche Laufbahn begann er als Rechtsanwalt im Bereich Internationales Steuerrecht, bevor er in die Finanzverwaltung des Freistaats Bayern wechselte.

Im Jahr 2013 übernahm Jürgen Wolf die Leitung des Geschäftsbereichs „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ am Landratsamt Coburg. Anschließend war er maßgeblich am Aufbau und der Leitung der Zentralen Ausländerbehörde Oberfranken sowie der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Bamberg beteiligt. Zuletzt war er als Richter am Verwaltungsgericht Bayreuth tätig, bevor er am 1. November 2024 seine neue Rolle im Landratsamt Haßberge antrat.

„Die Möglichkeiten für einen Juristen, aktiv an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger mitzuwirken und sich in das ‚große Ganze‘ einzubringen, sind in der öffentlichen Verwaltung einzigartig“, erklärte Wolf. „Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit im Landkreis Haßberge und die damit verbundenen Herausforderungen.“

Landrat Wilhelm Schneider begrüßte den neuen Abteilungsleiter herzlich und wünschte ihm viel Erfolg: „Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.“