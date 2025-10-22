Jugendbegegnung – gemeinsame Zeit die verbindet
HASSBERGE – Nach mehrfacher Verschiebung aufgrund der Lage in Israel konnte die traditionelle Jugendbegegnung des Landkreises Haßberge mit seiner Partnerstadt Kiryat Motzkin endlich wieder stattfinden. Vom 9. bis 16. Oktober besuchten 13 junge Israelis und vier Betreuer den Landkreis. Die Begegnung stand stark im Zeichen der gemeinsamen Erinnerung und des Austauschs.
Nach der Ankunft und Verteilung der Jugendlichen auf Gastfamilien stand der nächste Tag unter dem Motto „Gemeinsam erinnern“. Die deutsch-israelische Gruppe besuchte die Gedenkstätte Flossenbürg, wo sie sich bei einer Führung intensiv mit dem Holocaust auseinandersetzte. Im Anschluss fand eine bewegende Gedenkfeier mit Gedichten, Geschichten und dem „Kaddisch“ statt.
Ein weiterer Höhepunkt der Erinnerungskultur war die Teilnahme an der Stolpersteinverlegung in Zeil am Main im Vorfeld des traditionellen Freundschaftsabends, bei dem ebenfalls das Kaddisch verlesen und Kerzen für die früheren Bewohner aufgestellt wurden.
Während der Woche fanden zudem Workshops an der Albrecht-Dürer-Mittelschule in Haßfurt statt, bei denen die Jugendlichen handwerkliche und kreative Projekte wie Lasern und Sticken ausprobieren konnten. Besucht wurden außerdem die Städte Königsberg, Bayreuth, Nürnberg und Bamberg sowie das Levi Strauss Museum in Buttenheim und „Magic Bavaria“ in München.
Die Jugendbegegnung wurde von der KJR-Vorsitzenden Susanne Makowski geleitet, die sich begeistert über die „kontaktfreudige und aufgeschlossene“ Gruppe äußerte und den Besuch als „ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten“ zusammenfasste. Der Kreisjugendring (KJR) Haßberge bedankte sich ausdrücklich bei den Gastfamilien für deren außerordentliches Engagement, ohne das die Begegnung nicht möglich gewesen wäre.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!