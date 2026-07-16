Jugendliche Ladendiebe mit Parfums im Wert von 1.200 Euro erwischt

WÜRZBURG / INNENSTADT – Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind am Dienstagnachmittag beim Versuch ertappt worden, hochwertige Parfums aus einer Drogerie zu entwenden. Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden deutschen Jugendlichen waren einem Mitarbeiter einer Drogerie am Dominikanerplatz aufgefallen, da sie sich gegen 15:30 Uhr verdächtig im Geschäft aufhielten. Nachdem sie die Verkaufsfläche verlassen hatten, sprach der Mitarbeiter die beiden an und stellte mehrere Parfums in den mitgeführten Taschen fest.

Eine anschließend hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt stellte insgesamt neun Parfums im Wert von rund 1.200 Euro sicher. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert.

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Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet.