Jugendliche mit Softair-Pistolen zielen auf Passanten in Würzburg
WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Sonntag gegen 16:00 Uhr fielen in der belebten Eichhornstraße zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren auf, die wiederholt mit Softair-Pistolen kleine Plastikkugeln in die Luft schossen. Mindestens einer der beiden zielte zudem auf Passanten und traf eine Person mit einem Plastikprojektil, die jedoch unverletzt blieb.
Die Jugendlichen, ein Syrer und ein Afghane, holten die Softair-Pistolen wiederholt hervor, während sie in einer Warteschlange vor einem Schnellimbiss standen.
Gegen beide Jugendliche wurde ein Verfahren unter anderem nach dem Waffengesetz wegen des Führens einer Anscheinswaffe eingeleitet. Die Pistolen wurden durch die Polizei sichergestellt.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder ebenfalls von den Plastikprojektilen getroffen wurden, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.
