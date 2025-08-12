Jugendliche verursachen Brand, handeln dann aber zum Glück besonnen – Feuerwehr löscht die Flammen

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Sonntagnachmittag haben zwei Jugendliche mit Feuerwerk herumgespielt und dabei vertrocknetes Gras in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich schnell aus und verzehrte eine Fläche von 50 Quadratmeter. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, hat den Brand eingedämmt und die Flammen gelöscht.

Am Sonntag, gegen 15:45 Uhr, habe zwei Jungs mit Jugendfeuerwerk herumgespielt. In der Nähe des Grillplatzes Henneberg fing daraufhin trockenes Gras Feuer und breitete sich schnell aus. Die beiden 15 und 16-jährigen Jungen versuchten noch das Feuer zu löschen, standen den sich schnell ausbreitenden Flammen jedoch hilflos gegenüber. Anstatt aus Angst und Panik die Flucht zu ergreifen blieben sie vor Ort und wählten den Notruf.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Brendlorenzen wurde alarmiert und war mit zwei Löschzügen und 15 Ehrenamtlichen vor Ort. Ihnen gelang es schließlich den Brand einzudämmen und die Flammen zu löschen. Einer der beiden Jugendlichen wurde bei seinen Löschversuchen leicht verletzt und musste von den Einsatzkräften vor Ort versorgt werden.