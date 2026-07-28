Jugendliche werfen Stein von Brücke – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG, STADTTEIL LINDLEINSMÜHLE – Zwei bislang unbekannte Jugendliche sollen am Sonntagmittag von einer Fußgängerbrücke in der Versbacher Straße einen Stein geworfen haben. Dieser verfehlte eine Person nur knapp. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise.

Zwischen 13 und 14 Uhr befanden sich die beiden Jugendlichen auf der Fußgängerbrücke „Am Schwarzenberg“. Einer von ihnen soll einen Stein absichtlich nach unten geworfen haben. Der Stein verfehlte einen 51-jährigen Deutschen, der sich unterhalb der Brücke aufhielt, nur knapp.

Eine Passantin verständigte daraufhin den Polizeinotruf. Die beiden Jugendlichen flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei beschreibt die beiden Unbekannten als etwa 14 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Beide hatten dunkle, kurze Haare und trugen kurze Hosen. Einer war mit einem türkisen T-Shirt, der andere mit einem schwarzen T-Shirt mit neongelber Aufschrift auf dem Rücken bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.