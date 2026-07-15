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Jugendlicher beim Versuch eines Motorroller-Diebstahls festgenommen

15. Juli 2026Letztes Update 15. Juli 2026
Jugendlicher beim Versuch eines Motorroller-Diebstahls festgenommen
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Montagnachmittag konnte eine Zivilstreife im Ringpark einen Jugendlichen auf frischer Tat festnehmen, als er versuchte, einen Motorroller zu entwenden.

Am Montag gegen 15:40 Uhr wurde eine Zivilstreife der Zentralen Ergänzungsdienste Würzburg im Ringpark auf Höhe der Bismarckstraße auf einen Jugendlichen aufmerksam. Der Tatverdächtige manipulierte mit einem Gegenstand am Schloss eines Motorrollers und war offensichtlich im Begriff, das Fahrzeug zu entwenden.

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Die Polizeistreife gab sich zu erkennen und nahm den 17-jährigen Syrer vorläufig fest.

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Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.


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