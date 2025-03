Jugendlicher bricht durch Sportheimdach – Anzeige wegen Hausfriedensbruch

FRANKENWINHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Jugendlicher stürzt durch Oberlicht eines Sportheim-Dachs

Am Sonntagabend kam es in der Schallfelder Straße zu einem Vorfall mit mehreren Jugendlichen, die auf das Dach eines Sportheims geklettert waren. Einer von ihnen brach durch ein Oberlicht ein und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Gegen 17:40 Uhr wurde die Polizei über die Jugendlichen informiert, die sich unerlaubt auf dem Dach aufhielten. Beim Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Gerolzhofen wurden vier 13-jährige Jungen angetroffen. Einer der Jugendlichen war durch das Oberlicht gestürzt und hatte sich an der Hand sowie am Rücken verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Da die Jugendlichen strafunmündig sind, bleibt die Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eine reine Formsache und wird von der Staatsanwaltschaft nicht weiterverfolgt. Das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.