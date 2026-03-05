Auto IU

Jugendlicher flüchtet vor Verkehrskontrolle: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
Foto: 2fly4
BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Ein 17-jähriger Jugendlicher hat sich am Dienstag eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, als er versuchte, sich einer Verkehrskontrolle im Ortsteil Brendlorenzen zu entziehen.

Der junge Mann ignorierte sämtliche Anhaltesignale wie Blaulicht, Martinshorn und Lautsprecherdurchsagen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über Gehwege.

Nachdem die Beamten das Kleinkraftrad schließlich stoppen konnten, stellte sich heraus, dass der Grund für die Flucht offenbar illegale Veränderungen am Fahrzeug waren. Das Kraftrad wurde sichergestellt und gegen den 17-jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Er muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Verkehrsdelikte verantworten.

