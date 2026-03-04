Auto IU

Jugendlicher flüchtet vor Verkehrskontrolle: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Jugendlicher flüchtet vor Verkehrskontrolle: Festnahme nach Verfolgungsfahrt
Foto: 2fly4
Sparkasse

BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Ein 17-jähriger Jugendlicher hat sich am Dienstag eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, als er versuchte, sich einer Verkehrskontrolle im Ortsteil Brendlorenzen zu entziehen.

Der junge Mann ignorierte sämtliche Anhaltesignale wie Blaulicht, Martinshorn und Lautsprecherdurchsagen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über Gehwege.

Stefan Labus Gesundheitsversorgung
Johanniter Hausnotruf testen

Nachdem die Beamten das Kleinkraftrad schließlich stoppen konnten, stellte sich heraus, dass der Grund für die Flucht offenbar illegale Veränderungen am Fahrzeug waren. Das Kraftrad wurde sichergestellt und gegen den 17-jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Er muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Verkehrsdelikte verantworten.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026

Mehr

34. Schweinfurter Frauenwochen

34. Schweinfurter Frauenwochen

4. März 2026
Wenn Nachwuchsarbeit Wurzeln im Unternehmen schlägt

Wenn Nachwuchsarbeit Wurzeln im Unternehmen schlägt

4. März 2026
Deutschhofmarktplatz darf nicht veröden: Appell an die Bürger

Deutschhofmarktplatz darf nicht veröden: Appell an die Bürger

4. März 2026
Vortrag des Zonta Clubs: Finanziell unabhängig – für Sie (k)ein Thema?

Vortrag des Zonta Clubs: Finanziell unabhängig – für Sie (k)ein Thema?

4. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)